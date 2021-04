Controlli di polizia anti Covid: otto persone sanzionate nel weekend

Sono proseguiti anche in questo fine settimana i controlli sul territorio finalizzati anche a garantire il rispetto della normativa antipandemica. Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha sanzionato amministrativamente quattro uomini che senza giustificato motivo si trovavano in centro città. Due di loro sono stati fermati e identificati a bordo di un’autovettura. Sabato sera, inoltre, dopo le ore 22, e nella notte con domenica, sanzionati altri due uomini e una coppia, rintracciati e identificati da personale della Squadra Volante. Nella tarda mattinata di ieri, infine, personale della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Stato di Duino Aurisina è intervenuto in località Devincina, nel comune di Sgonico, per rilevare un ribaltamento autonomo di un’autovettura. Sul posto anche il 118.