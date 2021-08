Covid, la Croazia si prepara ad inasprire le misure restrittive

La Croazia si prepara ad inasprire le misure anti Covid, forse già da inizio settembre. Come riportato da Lavoce.hr, la vicedirettrice dell'Istituto nazionale per la salute pubblica Ivana Pavi? Šimetin, ha dichiarato di voler estendere l'utilizzo dei certificati verdi, ridurre l'orario di lavoro e di introdurre l'obbligo della mascherina nelle scuole dalla quinta classe elementare in su, nel caso in cui non sia possibile garantire un distanziamento sociale adeguato.