Covid: due denunciati per non aver rispettato l'isolamento e dieci sanzionati

Due persone sono state denunciate ieri dal personale del commissariato di Duino per essersi allontanate dalla struttura ove erano in isolamento fiduciario. Sono state invece dieci le persone sanzionate ieri dai Carabinieri per non aver indossato la mascherina e non aver quindi rispettato le norme sanitarie anti - Covid. In tutto sono state controllate dalle forze dell'ordine 847 persone e 92 locali, di cui 52 dalla Polizia Locale, 37 dalla Divisione Polizia Ammnistrativa e Sociale della Questura e 3 dai Carabinieri (di cui 1 dalle 22 alle 5).