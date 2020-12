Covid: evacuati tutti e 21 gli ospiti della residenza per anziani Casa Verde

Sta venendo in questi istanti evacuata la residenza per anziani "Casa Verde" di via Servola, e tutti i 21 ospiti saranno trasferiti alla Mademar di via Madonna del Mare che accoglie persone anziane risultate positive al Covid - 19. Anche alcuni ospiti di Villa Verde a Santa Croce, risultati positivi, avrebbero dovuto essere trasferiti ieri alla Mademar, ma dopo la strenua opposizione dei parenti, che hanno organizzato un sit in di fronte alla struttura, le procedure di evacuazione sono state bloccate.