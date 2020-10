Covid, Famulari: “Sindaco assente su emergenza sanitaria”

"Ancora una volta il sindaco Dipiazza è assente e inerte di fronte all'emergenza Covid: il primo garante della salute dei triestini è stato messo sotto tutela dal prefetto e dal presidente della Regione". Lo afferma la segretaria provinciale del Pd di Trieste Laura Famulari, dopo che, su invito del prefetto del capoluogo Valerio Valenti, il presidente Fvg Massimiliano Fedriga ha firmato un'ordinanza che impone la chiusura dei locali nel Comune dalle dalle ore 23.00 di oggi fino alle ore 5.00 di domani.

Per l'esponente dem "è già gravissimo che il prefetto abbia dovuto intervenire sollecitando le Autorità locali a esercitare le loro prerogative ma ancor più preoccupante è il fatto che il sindaco non abbia fatto sentire la sua voce e non abbia fatto nulla. Quanto al vicesindaco che vorrebbe tenere più aperti i locali - aggiunge Famulari - pensi a impiegare la forza pubblica per controllare gli assembramenti piuttosto che quattro ambulanti di colore".