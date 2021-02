Covid, Fedriga: "Il Fvg resterà in zona gialla"

"Il Fvg è in zona gialla e resterà gialla". Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso della puntata di Tagadà su La7. Non ci sarà quindi alcun cambio di colore, nonostante un indice Rt a 1,03. Secondo quanto riportato da Il Friuli, il Governatore ha spiegato che "i dati del report della cabina di regia, fanno riferimento al momento del picco della terza ondata, che in Fvg si è registrato tra il 10 e 12 gennaio" e che "per questo motivo lo scorso mese le scuole sono rimaste chiuse". Fedriga ha quindi evidenziato che attualmente i dati sono in discesa.