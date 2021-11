Covid, Fedriga: “I non vaccinati sono il 15% della popolazione ma oltre il 60% dei ricoverati”

“L’appello è quello di non credere alle immense falsità che vengono diffuse sui vaccini. Abbiamo dati eclatanti in cui l’incidenza sul contagio e sulla malattia grave tra vaccinati e non vaccinati non ha paragone”. Lo ha dichiarato a margine di una conferenza stampa il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga, spiegando che “I calcoli sui numeri assoluti non sono veritieri perché le platee di riferimento sono diverse. Parliamo dell’85% di vaccinati nella nostra regione contro il 15% di non vaccinati, ovvio che non si può parlare di numeri assoluti e più del 60% degli ospedalizzati non sono vaccinati con una platea di riferimento del 15%. Inoltre gli ospedalizzati sono principalmente i fragili e gli anziani, quindi gli altri li salviamo. Non capisco perché questo concetto non riesca a passare”.

Riguardo al boom di prenotazioni per le terze dosi, Fedriga ha dichiarato che “Abbiamo avuto un aumento e già questa settimana e abbiamo un segnale migliorativo anche sulle prime dosi. Potenzieremo le agende vaccinali ma abbiamo dei limiti di personale: una parte si è allontanata dall’attività sanitaria perché non si è vaccinata, altri si sono contagiati con la doppia dose ma anche se stanno bene saranno fuori uso per qualche settimana. Per fortuna anche la terza dose per i sanitari è obbligatoria dal 15 dicembre. Scontiamo anche una storica mancanza di personale anche a livello internazionale ma il nostro obbiettivo è quello di raggiungere le cifre che conoscevamo nel pieno della campagna vaccinale, che richiederà un impegno forte ma meno costante perché la terza dose è unica”.