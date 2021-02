Covid, dalla Fondazione CRT 50 mila euro a sostegno della campagna vaccinale

La Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste ha donato ad Asugi 50.000 Euro. La somma sarà utilizzata per coprire parte delle spese conseguenti alla campagna vaccinale anti Covid-19. "I vaccini infatti - spiega una nota stampa di Asugi - vengono distribuiti gratuitamente alle Aziende Sanitarie, che però sostengono i costi per dare esecuzione alla campagna vaccinale che comprendono l’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale dati in dotazione al personale sanitario che somministrerà i vaccini, il sostegno degli oneri assicurativi per tutelare il personale sanitario reclutato per tale scopo e il costo eventuale conseguente alla stipula di contratti di locazione di immobili, volti a reperire locali ove effettuare i vaccini".