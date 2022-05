Quasi 700 casi anche oggi e quattro decessi, ma calano intensive e ricoveri

I contagi registrati in Friuli Venezia Giulia oggi 14 maggio sono poco meno di 700, mentre la Regione dà notizia di quattro decessi causati dal Covid-19. Numeri che per quanto riguarda le positività sono in aumento. Diminuiscono invece i numeri dei ricoveri. Nei reparti di terapia intensiva risultano essere ricoverate sei persone (contro le nove di ieri) mentre negli altri reparti sono 136 i pazienti ricoverati (otto in meno del 13 maggio). Di seguito il bollettino grafico (che da oggi in poi sostituirà quello testuale).