Covid: 5 decessi a Trieste ma in Fvg i guariti sono più dei nuovi contagiati

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.663 tamponi molecolari sono stati rilevati 311 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,67% (ieri 9,71%). Sono inoltre 21.488 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 103 casi (0,48%, ieri 0,32%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 5 persone a Trieste: nello specifico, si tratta di due uomini di 82 e 78 anni deceduti in ospedale, una donna di 82 anni deceduta al proprio domicilio, due donne di 79 anni decedute rispettivamente in ospedale e in una casa di riposo. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 25 (-1), mentre i pazienti in altri reparti sono 229 (+6). Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.943, con la seguente suddivisione territoriale: 894 a Trieste (+5), 2.039 a Udine, 698 a Pordenone e 312 a Gorizia. I totalmente guariti sono 116.757 (+468), i clinicamente guariti 126, mentre quelli in isolamento risultano essere 5.814 (+69). Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 126.894 persone (il totale dei casi positivi è stato ridotto di due unità a seguito di 1 test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare e a seguito di 1 test positivo rimosso dopo revisione del caso, entrambi i casi sono relativi a Trieste) con la seguente suddivisione territoriale: 29.239 a Trieste (+111), 55.716 a Udine (+164), 24.624 a Pordenone (+103), 15.558 a Gorizia (+21) e 1.757 da fuori regione (+13).

Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di due assistenti amministrativi, un operatore, un odontotecnico, un medico, tre operatori socio-sanitari, cinque infermieri e un tecnico dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; un tecnico dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale e un operatore socio-sanitario dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Infine, sono stati rilevati 18 casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione (Grado, Trieste, San Dorligo della Valle, San Daniele del Friuli, Montereale Valcellina) ed è stata evidenziata la positività di 9 operatori all'interno delle strutture (Trieste, Tolmezzo, San Daniele del Friuli, San Dorligo della Valle).