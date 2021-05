Covid in Fvg: scendono intensive e ricoveri, su oltre 5000 test 33 nuovi casi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.830 tamponi molecolari sono stati rilevati 24 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,63% (ieri 0,43%). Sono inoltre 1.737 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi, per una percentuale di positività dello 0,52% (ieri 0,36%). Oggi si registrano due decessi, mentre i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 8 (-2) e quelli in altri reparti calano a 41 (-5). Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.784, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste (+1), 2.006 a Udine, 673 a Pordenone e 292 a Gorizia (+1). I totalmente guariti sono 92.398 (+77), i guariti clinici 5.671 e le persone in isolamento scendono a 4.965 (-42). Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.867 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.163 a Trieste (+9), 50.599 a Udine (+2), 20.917 a Pordenone (+18), 12.992 a Gorizia (+3) e 1.196 da fuori regione (+1).

Sul fronte Covid nelle case di riposo del Friuli Venezia Giulia il vicegovernatore Riccardi segnala un contagio tra il personale sanitario all'interno delle stesse.