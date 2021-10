Covid, altro balzo in avanti: i nuovi contagi sono 249, a Trieste 119

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.477tamponi molecolari sono stati rilevati 238 nuovi contagi con unapercentuale di positività del 4,35% (ieri 4,78%). Sono inoltre 22.550 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 11 casi (0,05%, ieri 0,10%). Nella giornata odierna si registrano 2 decessi (una donna di 90 anni e un uomo di 96 anni entrambi di Trieste deceduti nel proprio domicilio) ai quali si aggiunge un decesso pregresso (una donna di 83 anni straniera deceduta in ospedale a Palmanova); sono 10 le persone ricoverate in terapia intensiva(+2) mentre sono 59 (+1) i pazienti ospedalizzati in altri reparti.



Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.I decessi complessivamente ammontano a 3.852, con la seguente suddivisione territoriale: 844 a Trieste (+2), 2.029 a Udine (+1), 682 a Pordenone e 297 a Gorizia. I totalmente guariti sono 110.839 (+83), i clinicamente guariti 38 e 1.623 le persone in isolamento.



Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sonorisultate positive complessivamente 116.421 persone (il totale dei casi è stato ridotto di 3 unità a seguito di altrettanti test rimossi dopo la revisione dei casi) con la seguente suddivisione territoriale: 24.497 (+119) a Trieste, 53.112 a Udine (+61), 23.223 a Pordenone (+25), 13.966 a Gorizia (+39) e 1.623 da fuori regione (+2).



Per quanto riguarda il personale del Servizio sanitario regionalesono state rilevate le seguenti positività: nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) di un medico, 4 infermieri, un tecnico, un terapista, un ausiliario e un amministrativo; all'Imfr Gervasutta di Udine di un infermiere.



Infine, relativamente alle strutture residenziali per anziani non

sono stati registrati contagi tra gli ospiti, mentre sono state rilevate le positività di 6 operatori.