Covid in Fvg: calano terapie intensive, i guariti superano i contagi e nessun decesso a Trieste

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.592 tamponi molecolari sono stati rilevati 287 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,13%. Sono inoltre 3332 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 165 casi (4,95%). I decessi registrati sono 19, a cui se ne aggiunge uno pregresso, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 78 (-3) così come si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 596 (-38). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.358, con la seguente suddivisione territoriale: 710 a Trieste, 1.768 a Udine (+13), 637 a Pordenone (+4) e 243 a Gorizia (+3). I totalmente guariti sono 77.760 (+625), i clinicamente guariti 4.025, mentre quelli in isolamento oggi risultano essere 13.358 (-231). Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 99.175 persone con la seguente suddivisione territoriale: 18.718 a Trieste (+63), 47.943 a Udine (+238), 19.391 a Pordenone (+63), 12.020 a Gorizia (+85) e 1.103 da fuori regione (+3).