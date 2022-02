Covid in Fvg: il 36% dei ricoverati positivi è asintomatico con altre patologie

“Il 35,8% dei ricoverati positivi al Covid nei reparti ordinari del Fvg è asintomatico e si trova in ospedale per altre ragioni”. Lo ha dichiarato ai margini di una conferenza stampa il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. “In base all’ultimo rapporto disponibile – specifica Riccardi -, abbiamo almeno 150 persone che vengono in ospedale per altre patologie e che sono positive ma pienamente asintomatiche (ieri erano in tutto 484 i pazienti positivi ricoverati nei reparti ordinari, ndr). Come la diminuzione della curva dei contagi è un dato che rassicura, ma è un altro fenomeno che le regioni chiedono di poter correggere secondo l’appropriatezza della tipologia delle cose”. Per questo motivo la conferenza delle regioni, presieduta dal Governatore Fedriga, ha di recente chiesto al Governo di rivedere la classificazione dei ricoveri Covid nel bollettino giornaliero evitando di includere i pazienti positivi ricoverati per altri motivi.