Covid in Fvg: pochi tamponi ma i guariti sono tre volte i nuovi contagi, nessun decesso

Una persona in più in terapia intensiva mentre restano stabili i ricoveri negli altri reparti. Su 19 casi 11 sono a Trieste

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.523 tamponi molecolari sono stati rilevati 15 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,98% (ieri 1,75%). Sono inoltre 942 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi (0,42%, ieri 0,12%). Sono 10 le persone ricoverate in terapia intensiva (+1) mentre i pazienti in altri reparti sono 37 (stabili). Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.

I totalmente guariti sono 109.189 (+60), i clinicamente guariti 44, mentre quelli in isolamento calano a 888 (-34). Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 113.992 persone con la seguente suddivisione territoriale: 23.256 a Trieste (+11), 52.569 a Udine (+4), 22.909 a Pordenone (+3), 13.669 a Gorizia e 1.589 da fuori regione (+1).