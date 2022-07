Boom di contagi in Fvg: 2607 casi nelle ultime 24 ore

Oggi in Friuli Venezia Giulia, su 3530 tamponi molecolari sono stati rilevati 292 contagi. Sono inoltre 7211 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2315 positivi, per un totale di 2607 casi. Sono sette le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati negli altri reparti sono 165. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Nella giornata di oggi sono stati inoltre registrati cinque decessi, di cui uno a Trieste. L'incidenza sui 7 giorni sale e arriva a 891 contagi ogni centomila abitanti. Il bollettino: DatiCovid-3