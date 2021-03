Mappa Covid Fvg: a Trieste 687 attualmente positivi, oltre 770 le quarantene

Sul sito della Protezione Civile è stata aggiornata la situazione in tempo reale sul Covid. Complessivamente in provincia di Trieste le attuali positività sono 802, mentre in isolamento risultano esserci 918 persone

La mappa regionale sull'emergenza Covid è stata aggiornata e torna ad essere consultabile dai cittadini del Friuli Venezia Giulia. L'operazione è stata resa possibile in virtù della necessità, come spiegato dal vicegovernatore Riccardo Riccardi, di "rendere omogenei i dati delle diverse aziende sanitarie". Molto consultata dai corregionali, la speciale sezione permette di verificare - pur non sostituendosi alle "comunicazioni istituzionali dei dipartimenti di prevenzione con i sindaci e autorità locali" - la situazione in tempo reale in tutti i comuni del territorio.

Trieste

Nel dettaglio sull'ex provincia di Trieste, i dati aggiornati all'8 marzo parlano chiaro: complessivamente i positivi sono 802, mentre le persone attualmente in isolamento risultano essere 918. Dalla mappa regionale i decessi registrati nel territorio dei comuni "triestini" risultano essere 640 (dove invece il bollettino di oggi parla di 657), scontando un presumibile ritardo nella comunicazione e registrazione dei dati. Dando un'occhiata comune per comune, Trieste è "maglia nera" per i decessi (585 da inizio pandemia ndr) mentre per ciò che concerne le persone attualmente positive sono 687 e 775 quelle in quarantena.

Muggia e San Dorligo della Valle

Nel secondo comune dell'ex provincia, vale a dire Muggia, sempre secondo la mappa aggiornata le persone che attualmente risultano essere contagiate sono 62 e quelle costrette all'isolamento sono 63. I decessi registrati nella località rivierasca da inizio pandemia sono 10. Spostandosi verso il Carso, nel territorio di San Dorligo della Valle/Dolina i positivi sono 17, 36 le quarantene e otto le persone decedute a causa del Covid-19.

La situazione in Carso

Situazione leggermente migliore sull'altopiano dove a Monrupino vi è attualmente una sola positività e tre le persone in isolamento (i decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 13); per quanto riguarda il comune di Sgonico i contagiati sono cinque mentre il dato delle quarantene è pari a 24 (cinque invece le persone decedute da marzo 2020). Infine, nel comune di Duino Aurisina gli attualmente positivi risultano essere 30 e 17 quelle poste in isolamento. I decessi registrati nel territorio da inizio pandemia sono invece 19.

L'analisi su Gorizia

Nel territorio dell'ex provincia di Gorizia le persone attualmente positive al Covid sono 852, 1120 quelle in quarantena. Per quanto riguarda il dato delle persone decedute, anche in questo caso la mappa parla di 15 casi in meno rispetto al bollettino (180 contro i 195 diffusi nella nota odierna), anche in questo caso scarto dovuto alla loro registrazione.