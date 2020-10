Un decesso e 219 casi in Fvg: fatti 4627 tamponi, a Trieste 67 nuovi positivi

Un numero alto di nuovi contagi giornalieri. Sono infatti 219 le nuove positività riscontrate oggi 21 ottobre in Friuli Venezia Giulia, con Udine maglia nera con 91 casi, 67 a Trieste, 35 a Gorizia e 22 a Pordenone. Secondo quanto riportato dalla Regione, i test effettuati sono stati 4627. E' stato registrato un altro decesso, un uomo nato nel 1939 che si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'Ospedale di Udine.

A Trieste

La Regione ha riportato i dettagli per quanto riguarda alcune positività nelle diverse province. In quella di Trieste si registrano diversi casi nelle residenze per anziani: un operatore della Rsa Igea di via Valdirivo, un operatore di Villa Verde in località Santa Croce (nel comune di Duino Aurisina ndr), due operatori all'Itis di via Pascoli e un operatore all'Arcobaleno in via Cellini. Sul fronte delle scuole, nuovi casi si sono registrati alla Tarabocchia, all'istituto Bergamas, alla scuola materna Stuparich e un insegnante di una scuola superiore non specificata. Sempre a Trieste, c'è da registrare la positività di un infermiere e di un lavoratore della grande distribuzione.

I casi attuali di infezione sono 2.118 mentre salgono a 16 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 76 i ricoverati in altri reparti.