Covid: in Fvg il doppio dei contagi in una settimana, l’aumento più alto in Italia

Il Friuli Venezia Giulia è la regione con il maggior incremento di nuovi casi di Covid nella settimana dal 15 al 21 giugno, una crescita del 91,5 per cento, anche se si registra una diminuzione dei casi attualmente positivi per numero di abitanti, probabilmente in seguito a un gran numero di guarigioni. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Secondo il report Trieste sarebbe la provincia meno colpita tra le quattro del Fvg relativamente ai nuovi casi per 100mila abitanti nella settimana in oggetto: 373 a Trieste (+55,7 per cento) contro i 526 di Udine, i 481 di Pordenone e i 385 di Gorizia.

Ospedalizzazioni

In merito alle ospedalizzazioni il Fvg si colloca leggermente al di sopra della media nazionale. Laddove in Italia al 21 giugno il tasso di occupazione di posti letto dei pazienti Covid è del 7,5 per cento in area medica e del 2,2 per cento in area critica, il Fvg presenta un'occupazione rispettivamente del 7,8 e del 4 per cento.

I dati nazionali

L'incremento percentuale dei nuovi casi si registra in tutte le Regioni, la meno colpita è la Valle D'Aosta con il 31,1 per cento. A livello nazionale la Fondazione Gimbe rileva un aumento dei nuovi casi del 58,9 per cento, una diminuzione dei decessi (-19 per cento), una crescita dei ricoverati con sintomi e delle terapie intensive (rispettivamente del 14,4 e il 12,6 per cento). In leggero calo, invece (di meno dell'uno per cento) gli isolamenti domiciliari e i casi attualmente positivi, un possibile effetto delle numerose guarigioni come nel caso del Friuli Venezia Giulia.

Nuove varianti

Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, il flash survey su campioni del 7 giugno conferma l’aumentata prevalenza delle sotto-varianti BA.4 e BA.5, a scapito della BA.2. Al momento i dati in possesso confermno che BA.4 e BA.5 non causano una malattia più grave, ma sono più contagiose di BA.2 e hanno più possibilità di evadere la protezione immunitaria, sia da vaccino che da guarigione. L'aumento delle ospedalizzazioni, secondo gli esperti della Gimbe, sarebbe dovuto unicamente all'aumento dei nuovi casi.