Covid in Fvg: 575 nuovi contagi e 21 morti, i guariti sono 348

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 575 nuovi contagi (l'8,24 per cento dei 6980 tamponi eseguiti) e 21 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 30.650, di cui: 7.264 a Trieste (+105), 13.518 a Udine (+344), 5.768 a Pordenone (+73) e 3.733 a Gorizia (+50), alle quali si aggiungono 367 persone da fuori regione(+3). I casi attuali di infezione risultano essere 14.876. Diminuiscono a 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e aumentano a 633 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 838, con la seguente suddivisione territoriale: 306 a Trieste (+5), 313 a Udine (+13), 180 a Pordenone (+2) e 39 a Gorizia (+1). I totalmente guariti sono 14.936 (+348), i clinicamente guariti 361 e le persone in isolamento 13.827.