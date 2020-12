Covid in Fvg, 843 contagi e 20 morti nelle utlime 24 ore

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 843 nuovi contagi (il 10 per cento dei 8.432 tamponi eseguiti) e per il secondo giorno consecutivo si rileva un calo dei ricoveri (644) nei reparti di degenza ordinaria. Sono inoltre stati registrati 20 decessi da Covid-19 (-13 rispetto a ieri), a cui si aggiungono tre morti pregresse afferenti al periodo che va dall'8 al 9 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 38.632, di cui: 8.636 a Trieste (+181), 16.996 a Udine (+292), 7.836 a Pordenone (+247) e 4.686 a Gorizia (+113), alle quali si aggiungono 478 persone da fuori regione (+10). I casi attuali di infezione risultano essere 14.755. Sono 63 i pazienti in cura in terapia intensiva e 644 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 1.187, con la seguente suddivisione territoriale: 381 a Trieste (+3), 494 a Udine(+15), 243 a Pordenone (+3) e 69 a Gorizia (+2). I totalmente guariti sono 22.690 (+777), i clinicamente guariti 520 e le persone in isolamento 13.528.