Mappa Covid provincia Trieste: in 48 ore su le quarantene in quasi tutti i comuni

L'eccezione è rappresentata da San Dorligo della Valle/Dolina dove gli isolamenti, rispetto all'8 marzo, sono 12 in meno. Dei 12 decessi registrati in provincia, sei nel capoluogo regionale e quattro a Duino Aurisina

I numeri del Covid crescono anche in Friuli Venezia Giulia. Dopo l'aggiornamento della mappa dei contagi avvenuto lunedì 8 marzo, ecco la situazione che si registra nella provincia di Trieste oggi 10 marzo. Complessivamente i positivi sono 876 (+74 rispetto a lunedì 8 marzo ndr), mentre le persone attualmente in isolamento risultano essere 1000 (+82 persone rispetto a lunedì 8 marzo ndr). Dalla mappa regionale i decessi registrati nel territorio dei comuni "triestini" risultano essere 652 (+12 sempre rispetto l'8 marzo ndr). Dando un'occhiata comune per comune, Trieste è "maglia nera" per i decessi (591 da inizio pandemia ndr) mentre per ciò che concerne le persone attualmente positive sono 747 e 836 quelle in quarantena.

Muggia e San Dorligo della Valle

Nel secondo comune dell'ex provincia, vale a dire Muggia, sempre secondo la mappa aggiornata le persone che attualmente risultano essere contagiate sono 72 e quelle costrette all'isolamento sono 82. I decessi registrati nella località rivierasca da inizio pandemia sono 11. Spostandosi verso il Carso, nel territorio di San Dorligo della Valle/Dolina i positivi sono 17, 24 le quarantene e nove le persone decedute a causa del Covid-19.

La situazione in Carso

Situazione leggermente migliore sull'altopiano dove a Monrupino vi è attualmente una sola positività e quattro le persone in isolamento (i decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 13); per quanto riguarda il comune di Sgonico i contagiati sono nove mentre il dato delle quarantene è pari a 26 (cinque invece le persone decedute da marzo 2020). Infine, nel comune di Duino Aurisina gli attualmente positivi risultano essere 30 e 28 quelle poste in isolamento. I decessi registrati nel territorio da inizio pandemia sono invece 23.