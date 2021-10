Covid e No Green Pass, Fedriga: “Con vaccino situazione sotto controllo, ma i cortei non aiutano”

“Ora la situazione è sotto controllo ma gli assembramenti tra non vaccinati senza mascherina e urlando non sono il modo migliore per controllare il virus. Sono il primo a difendere chi vuole manifestare se lo fa nelle regole e rispettando la libertà degli altri, quindi chi vuole andare a lavorare in porto deve poterlo fare. Difendo chi protesta regolarmente, poi spiegherò loro che secondo me sbagliano”. Lo ha dichiarato il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga a margine di una conferenza stampa.

“La pandemia – ha spiegato Fedriga -, si combatte con razionalità e buon senso. La campagna vaccinale sta dimostrando efficacia, le ospedalizzazioni sono contenute e dobbiamo rimanere su questa strada. Inutile pensare a complotti raccontati su Facebook da qualche ciarlatano. L’anno scorso non si poteva andare sul posto di lavoro perché il ristoratore non poteva aprire il ristorante, oggi con un tampone o con il vaccino si può lavorare: è evidente che abbiamo guadagnato un pezzo di libertà in più”.

“La scienza deve guidarci – ha concluso il governatore -, non quella del singolo scienziato ma dell’intera comunità scientifica. Ci basiamo sui report dell’Iss, dell’Aifa, dell’Ema e delle strutture internazionali preposte a questo, il resto sono opinioni personali o falsità. Gli ospedali pieni sono un problema non solo per i malati di Covid ma anche per le altre patologie, basti pensare agli screening oncologici, rallentati in tutta Italia”.