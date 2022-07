Covid: ecco le nuove regole per isolamento e quarantena

Sono state pubblicate ieri sul sito dell'Asugi le indicazioni aggiornate sulle disposizioni in caso di quarantena o isolamento da Covid-19, con i contatti aggiornati a cui rivolgersi in caso di dubbi, sia per l’Area Giuliana che per quella Isontina. Pubblicate anche le ultime indicazioni ministeriali relative alle misure di contenimento nei Centri Vacanza.

Isolamento, quarantena e autosorveglianza

Di seguito le indicazioni aggiornate alla luce del Decreto legge 24 marzo 2022 , n. 24. Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento.

Almeno dieci giorni di isolamento dal primo tampone positivo di cui gli ultimi tre senza sintomi (esclusi perdita di gusto e olfatto).

I giorni di isolamento sono ridotti a sette per chi ha ricevuto la dose booster e per chi ha completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni.

Si può uscire dall’isolamento soltanto dopo un test negativo. Se si è ancora positivi al test molecolare o antigenico e non si presentino sintomi da almeno 7 giorni (esclusi perdita di gusto o perdita di olfatto) si potrà interrompere l’isolamento al termine dei 21 giorni.

Contatti stretti

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Le informazioni sono reperibili ai seguenti link:

https://asugi.sanita.fvg.it/it/schede/box_covid_nuovo/isolamento_quarantena.html

https://asugi.sanita.fvg.it/it/schede/box_covid_nuovo/Contatti_utili.html

Inoltre, sono state pubblicate le ultime indicazioni ministeriali relative alle misure di contenimento nei Centri Vacanza, reperibili sul sito ASUGI al link:

https://asugi.sanita.fvg.it/it/schede/box_covid_nuovo/indicazioni_greenpass.html