Coronavirus, quarantena anche per chi arriva da Romania e Bulgaria

Disposta la quarantena per chi proviene da Romania e Bulgaria e per tutti coloro che negli ultimi 14 giorni vi abbiano soggiornato. Per chi arriva da Romania e Bulgaria valgono così le stesse regole già applicate a chi proviene dai Paesi extra europei ed extra Schengen. Solo ieri due badanti erano risultate positive dopo aver percorso in autobus la tratta Bacau-Roma.

"Il virus non è sconfitto e continua a circolare - afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza - Per questo occorre ancora prudenza e attenzione". Lo scorso 16 luglio Serbia, Montenegro e Kosovo si erano aggiunti alla lista dei paesi cui l'Italia aveva posto restrizioni di circolazione, ovvero: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia ed Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.

Proprio oggi l'ufficio regionale dell'Oms per l'Europa si era detto "preoccupato" dal nuovo aumento di casi di coronavirus in alcuni Paesi europei e ha chiesto di restare reattivi e allentare le restrizioni "con attenzione", introducendole nuovamente se necessario.