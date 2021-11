Covid in Fvg: raddoppiati in una settimana contagi e decessi

Dai contagi al tasso di positività, dai ricoveri ai decessi, sono raddoppiati in una settimana tutti i parametri che descrivono l’avanzamento della pandemia. In particolare, la media giornaliera delle persone ricoverate nei reparti ordinari è più che raddoppiata: dai 59 della settimana dal 25 al 31 ottobre ai 133,7 della prima di novembre, mentre per le terapie intensive si va da una media di 10,5 pazienti a una di 19,2. Drammatica, sempre raffrontando i due dati settimanali, l’escalation dei decessi: da nove a 24.

Sul fronte dei contagi in regione la situazione non è migliore, con 3195 contagiati nella settimana appena passata e 1540 in quella precedente, mentre il tasso medio di positività dei tamponi molecolari schizza dal 4,5% al 7,28%. Relativamente a Trieste i nuovi positivi vanno dagli 801 dell’ultima settimana di ottobre ai 1478 nella settimana appena trascorsa. Superato il 10% dei posti in terapia intensiva e con l'approssimarsi della soglia del 15% nei ricoveri ordinari, il Fvg si avvicina quindi alla zona gialla.