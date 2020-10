Ubriaco e senza mascherina orina tra le auto della Questura: sanzionato

Un cittadino di origini baresi del 1961 è stato sanzionato dalla Polizia di Stato per aver urinato tra le macchine di servizio della Questura di Trieste, perché in palese stato di alterazione alcolica e infine perché privo di dispositivo di protezione individuale. L'episodio è accaduto venerdì 16 ottobre in via Tor Bandena e gli è stato notificato un Daspo urbano della durata di 48 ore. Non è la prima volta che avventori ubriachi scelgono la zona della Questura per espletare i propri bisogni. L'ultima volta - una settimana fa - era stato il caso di un turista francese di 23 anni.

