Positivo uno studente del Volta: 17 ragazzi e 5 insegnanti in quarantena

"Positivo uno studente dell'Istituto Volta. Immediato il contact tracing: in isolamento domiciliare fiduciario e in attesa di tampone come da protocollo anche 17 studenti della classe e 5 insegnanti venuti a stretto contatto che verranno sottoposti a tampone". Lo ha dichiarato in un post sui social in vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.