Covid: sette persone sanzionate di cui una durante il coprifuoco

Sette le persone sanzionate nella giornata di ieri: sei perché sprovviste di mascherina o comunque in violazione delle norme anti - Covid e uno perché non si trovava in casa durante il coprifuoco, in assenza di un valido motivo. Quest'ultimo è stato intercettato dai Carabinieri, che ne hanno sanzionati altri tre in orario diurno. Gli altri sono stati multati dalla Polterra, da una Volante della Polizia e dalla Polizia Locale. 749 in tutto le persone controllate dalle Forze dell'Ordine, 11 i locali. Nessuno di questi ha infranto i divieti in vigore per l'emergenza sanitaria.