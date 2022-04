Covid in Fvg: i nuovi casi calano dell’1,6% in una settimana

Diminuiscono in Fvg i nuovi casi di Covid nella settimana dal 6 al 12 aprile, un calo dell'1,6% secondo il report della fondazione Gimbe, che registra però un peggioramento dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, ossia 2.066.I posti letto in area medica sono l'11,6%, l'1,7% in terapia intensiva: dati al di sotto della media nazionale.

Sempre secondo la relazione, la percentuale di popolazione che ha ultimato il ciclo vaccinale è pari all'81,7% (su una media italiana dell'84,1%), a cui aggiungere un ulteriore 2% (media Italia 1,6%) solo con prima dose. La copertura vaccinale con dose booster è invece dell'84% (media Italia 83,7%).