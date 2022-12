Covid: uno spray nasale salino riduce i giorni di positività

Uno spray nasale salino riduce i giorni di positività al Covid: lo spiega uno studio condotto dal dottor Luca Cegolon dell'Università di Trieste e dal prof. Mastrangelo, dell'Università di Padova, con il supporto dell’unità di otorinolaringoiatria dell’ Ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Nel dettaglio

Il COVID-19 è una malattia asintomatica nel 40% dei casi, e la maggior parte dei pazienti sintomatici presenta sintomi moderati/lievi che non richiedono il ricovero o la terapia intensiva, specialmente durante l’ondata Omicron, il cui tasso di ospedalizzazione è stato stimato attorno allo 0.3%. La principale via di ingresso del virus SARS-CoV-2 nel corpo umano è il naso (ecco il perché dei tamponi nasali per fare diagnosi) e le alte vie aeree (naso, gola, bronchi) sono coinvolte fin dalle prime fasi dell’infezione. L’ irrigazione nasale con soluzioni ipertoniche (acqua di mare) o anche isotoniche sono un approccio tradizionale per curare infiammazioni nasali o alle vie respiratorie, con proprietà anche preventive nei confronti delle infezioni delle alte vie respiratorie.

Il Trial Clinico RE.NA.I.S.S.A.N.C.E. (Regressed Nasal Infectivity and Shedding of SARS-CoV-2 by Achieving Negativization for COVID-19 Earlier) è uno studio prospettico controllato open-label per valutare l’ efficacia di una soluzione salina, spruzzata nelle cavità nasali di pazienti affetti da COVID-19 lieve/moderato per ridurre l’ infettività e dispersione virale nell’ ambiente. Sono stati 108 i pazienti COVID reclutati dal COVID-19 point di Treviso a Febbraio-Marzo 2022, quindi durante l’ondata Omciron, suddivisi in due gruppi: 50 che ricevevano terapia COVID-19 standard e trattamento con spray nasale a base di soluzione salina 3 volte al giorno, 58 controlli che ricevevano solo terapia COVID-19 standard.

I pazienti si sottoponevano ad un test antigenico rapido ogni giorno durante il loro isolamento domiciliare per il COVID-19, fino ad ottenere il primo tampone negativo. Ogni tampone giornaliero auto-somministrato doveva essere eseguito prima dell’auto-somministrazione nasale di soluzione salina. All’ entrata (diagnosi di COVID-19 dopo tampone PCR positivo) e all’ uscita (tampone negativo di fine isolamento) dello studio, i pazienti compilavano un questionario che raccoglieva informazioni demografiche, su eventuali malattie e/o fattori di rischio per il COVID-19 e su eventuali sintomi prima e dopo l’infezione COVID-19. L’obiettivo dello studio era verificare se l’uso dello spray nasale potesse ridurre i giorni di positività al tampone per SARS-CoV-2.

Durante i primi 5 giorni di trattamento, i pazienti trattati con soluzione salina nasale si negativizzano in media 2 giorni prima dei controlli. Il tasso di negativizzazione nei pazienti trattati con soluzione salina nasale era significativamente superiore rispetto ai pazienti trattati con terapia standard (Hazard ratio= 6.12, 95%CI: 1.76–21.32), senza evidenza di effetti collaterali, in base ai sintomi raccolti ad inizio e fine isolamento.

In conclusione lo spray nasale a base di soluzione salina si è dimostrato efficace nel ridurre di 2 giorni la positività del tampone per SARS-CoV-2 rispetto ai pazienti trattati con terapia standard. Il componente responsabile dell’effetto antivirale sembrerebbe essere l’ acqua di mare, che stimolerebbe la ghiandole della mucosa nasale a produrre acido ipocloroso (HClO), che ha riconosciute proprietà antimicrobiche ed antivirali a largo spettro.

Se confermate, le implicazioni di questo trial clinico potrebbero essere rilevanti in un’ottica di sanità pubblica. Un trattamento semplice e innocuo come la soluzione salina ipertonica può infatti aiutarci ad eliminare prima il virus SARS-CoV-2 dalle nostre prime vie aeree, contribuendo così alla prevenzione e controllo dell’infezione sia nella comunità che in ambiente di lavoro.