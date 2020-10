Covid in tribunale: udienze sospese e 80 tamponi effettuati

Prime positività al Tribunale di Trieste sono emerse nel weekend: il primo è stato il giudice penale Massimo Tommassini, poi un magistrato e due funzionari. Come rivela Rai Fvg, ora sono stati effettuati tamponi a tutto il personale, che consta di almeno 80 persone. Risulta negativo il presidente Piervalerio Reinotti, si rimane in attesa degli altri risultati. Per procedere a sanificazione di tutte le aule sono state sospese le udienze penali per 24 - 48 ore, mentre per le civili si sta procedendo con trattazione scritta e non più orale, in modo da diluire le presenze in tribunale.

