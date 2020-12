Covid, i vaccini arrivano in tempo: in fila anche a Cattinara

Alla fine anche a Cattinara sono iniziate le file per vaccinarsi. Con anticipo rispetto alle previsioni, alle 14 di oggi sono iniziate le operazioni per vaccinare gli operatori sanitari dell'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina. Le dosi, che erano date in ritardo, alla fine sono giunte nei diversi punti della regione , dove stanno venendo somministrate dal pomeriggio. A darne l'annuncio erano stati il presidente Fedriga e l'assessore alla Sanità Riccardi in una nota inviata alla stampa in mattinata.

Oltre 10mila vaccini prenotati in 48 ore

"Partenza lanciata per le richieste di vaccini anti-Covid in Friuli Venezia Giulia: nell'arco di 48 ore ne sono stati infatti prenotati ben 10.872" hanno dichiarato il Governatore Fedriga e il vicegovernatore Riccardi. "L'elevata mole di adesioni - commentano - rappresenta un segnale incoraggiante che testimonia la fiducia riposta dalla popolazione del Friuli Venezia Giulia, a partire dal suo sistema sanitario, nella capacità del vaccino di contribuire a debellare la pandemia". "L'alto numero di prenotazioni e la capacità delle nostre strutture di incontrare le richieste - concludono governatore e vice - forniscono infine un'eloquente risposta a chi, negli ultimi giorni, ha sollevato dubbi sull'adeguatezza organizzativa del Sistema sanitario regionale".

Nel dettaglio relativo ai dati sulle prenotazioni effettuate dagli operatori sanitari alla campagna vaccinale anti-Covid, in totale nel primo pomeriggio di oggi le prenotazioni sono arrivate a 10.872, di cui 4.008 nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi), 4.554 nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc) e 2.310 nell'Azienda sanitaria Friuli Centrale (Asfo). Per quel che riguarda la suddivisione in categorie, gli infermieri del Sistema sanitario regionale rappresentano il 24,6% delle prenotazioni finora effettuate, gli altri operatori il 18% e i medici il 16,4%.