Torna CrafTs, la mostra mercato con 20 artigiani triestini

TRIESTE - La mostra mercato dell'artigianato creativo locale ritorna da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno in piazza Ponterosso: è la quarta edizione di “CrafTs”, che vedrà circa venti artigiani, tutti triestini, proporre i loro pezzi rigorosamente unici in diversi ambiti come complementi d’arredo, design, abbigliamento sostenibile, erbe officinali, cosmesi naturale, liquori, gioielli, giochi e molto altro ancora. Gli stand saranno presenti in piazza in orario continuato 10.30 - 21, sul lato della fontana del Giovannin. Non sarà soltanto uno spazio espositivo: sarà possibile fare acquisti nonché conoscere personalmente gli artigiani. Un pieghevole bilingue, italiano e inglese, fornirà inoltre informazioni sulle imprese e su dove si trovano i loro rispettivi laboratori e botteghe, in modo da poterne reperire i prodotti anche al di là della mostra mercato.

L'evento è stato presentato ieri alla presenza del direttore generale di Confcommercio Trieste, Patrizia Verde, e il coordinatore degli imprenditori aderenti al gruppo "CrafTs" Susanna Coronica, con una rappresentanza del Comune di Trieste. "ll Comune di Trieste - è stato detto - considera l'artigianato creativo come un promettente settore dell'economia cittadina e sostiene la manifestazione coordinata da Confcommercio, allo scopo di incentivare le attività dei propri imprenditori e animare la città con diversi appuntamenti nel corso dell'anno, nel periodo natalizio così come in primavera, anche in una chiave di promozione turistica e del territorio".