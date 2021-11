Pnrr e Crédit Agricole FriulAdria: due miliardi a sostegno delle imprese del Nordest

Il Gruppo Crédit Agricole Italia opera per rivestire un ruolo di primo piano a supporto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e conferma il suo impegno a fianco delle imprese per sostenerne i progetti di sviluppo e crescita mettendo a disposizione 10 miliardi, di cui 2 miliardi in dotazione a Crédit Agricole FriulAdria per le aziende del Nord Est. In quest’ottica il Gruppo annuncia anche l’attivazione di un Team interno dedicato per l’implementazione delle iniziative relative al PNRR e ESG, e la partnership con Warrant Hub – Tinexta Group, società leader nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata. Crédit Agricole Italia e Warrant Hub assisteranno i clienti in ogni fase per l’accesso alle misure di sostegno, dalla consulenza sulla selezione delle iniziative alla gestione di tutte le attività per l’adesione ai bandi, adottando un modello differenziato in base alle esigenze dell’impresa. Un focus particolare sarà dedicato alle aziende della Filiera agroalimentare, in linea con l’attenzione particolare che il Gruppo Crédit Agricole riserva storicamente al settore.

La partnership con Warrant consentirà inoltre, attraverso Warrant Garden, il network in ambito Green, di accompagnare le imprese nel processo di transizione ecologica e di innovazione grazie ad una consulenza personalizzata per individuare gli spazi di miglioramento in ambito sostenibilità ed incrementare il posizionamento dello score ESG. Le banche hanno un ruolo fondamentale nella transizione ecologica e digitale – ha dichiarato Carlo Piana, direttore generale di Crédit Agricole FriulAdria – Attraverso il credito e la consulenza possiamo aiutare le aziende ad adottare modelli di business sostenibili ed accompagnare i progetti di crescita coerenti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La collaborazione con un partner specializzato come Warrant e la nascita al nostro interno di un team dedicato ci permetterà di offrire all’imprenditoria locale un supporto concreto per essere sempre aggiornati sulle reali opportunità loro riservate dal PNRR”. “Il rinnovo della fiducia di un marchio prestigioso quale Crédit Agricole e l’estensione della partnership con nuovi servizi alle imprese specifici per il PNRR ha, per la nostra società, un valore considerevole” ha commentato Fiorenzo Bellelli, Amministratore Delegato di Warrant Hub – Tinexta Group. “Confermiamo, infatti, il nostro impegno a fianco delle imprese nelle loro sfide più urgenti con un approccio autenticamente trasversale: green e digital impattano su tutta la catena del valore aziendale ed è per questo che i nostri servizi sono sempre più focalizzati in tali ambiti”.