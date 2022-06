Alla Crese Cup trionfa l'amore: a Domio la proposta di matrimonio in campo (VIDEO)

Una finta che si trasforma nella giocata più importante della vita. La Crese Cup, celebre torneo sportivo giunto ormai alla sua ventesima edizione, cambia nome e per una sera diventa Crese Love. Protagonisti del romanticissimo siparietto sono stati il calciatore Mattia Franco e la sua compagna Gali Balabuh. Finito il match giocato in quel di Domio nella serata di ieri 20 giugno, ecco che Mattia si accascia al suolo. La stanchezza complice anche il caldo torrido di un'estate già bollente, i compagni di squadra in apprensione e Gali che viene chiamata in campo per sincerarsi delle sue condizioni. In realtà è tutta finzione.

Quando la compagna arriva vicino a lui, i compagni e anche il telecronista della Crese Cup sanno tutto. Mattia ha orchestrato la proposta di matrimonio, con tanto di scatolina ed anello. Gali viene così sorpresa da Mattia che si inginocchia e chiede la mano di Gali. Poi il bacio e la compagna - ormai fidanzata e futura moglie - che compie una piroetta in preda al più scatenato entusiasmo. Insomma, in gergo calcistico si direbbe goal da veri campioni. Tanti auguri da parte di tutta la redazione di TriestePrima.

Video gentilmente concesso da Crese Cup