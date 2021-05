Non si riprende il mercato dell'auto: -15% a Trieste nei primi quattro mesi del 2021

Continua in negativo l'effetto Covid nel mercato delle auto in Friuli Venezia Giulia. Il primo quadrimestre di quest’anno segna il -16% a livello regionale con un confronto diretto sul 2019

Non ci sono segni di ripresa per il mercato delle auto in Friuli Venezia Giulia. L'effetto Covid influisce negativemente anche sui risultati del primo quadrimestre di quest’anno segna il -16% a livello regionale, a Trieste oltre il 15%. Il confronto è sul 2019, dato che quello sul 2020 non sarebbe omogeneo a causa dei due mesi di lockdown della primavera 2020. I dati confermano che lo scorso anno c'è stata una perdita di quasi 9mila immatricolazioni (-26%).