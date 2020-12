Cristian Sergo è il nuovo responsabile politico del Gruppo M5S del Consiglio regionale

Con un comunicato, il Movimento 5 Stelle fa sapere che Cristian Sergo è il nuovo responsabile politico del Gruppo del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e come tale prenderà parte alle riunioni indette dal presidente dell'Aula, Piero Mauro Zanin, per conto del Gruppo e prenderà le decisioni a nome e per conto dei colleghi. Al suo secondo mandato al Palazzo di piazza Oberdan, a Trieste, "Sergo è anche vicepresidente della II Commissione consiliare - aggiunge la nota -. Subentra a Ilaria Dal Zovo, che ha ricoperto il ruolo a partire da maggio 2019 e che comunque istituzionalmente rimane presidente del Gruppo. L'avvicendamento rientra nella disciplina interna al M5S, che prevede la turnazione di tutti i consiglieri nella posizione di capogruppo".