Cristina d'Avena al Castello di San Giusto con la Trash Nite

TRIESTE - Una Trash Nite al Castello di San Giusto con Cristina d'Avena in un viaggio musicale attraverso i ricordi dell'infanzia: l'appuntamento è per il 25 luglio e i biglietti saranno in vendita dalle ore 10:00 di mercoledì 22 maggio online su Ticketone.it, Liveticket.it, al Ticketpoint di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzati. La Trash Nite è un live show ideato nel 2010, che ha esordito all’Ausonia e si è espanso sotto la guida di Anubi Produzioni, con serate al Molo IV e al Magazzino 27 di Trieste e variando i format: dalla serata 80/90 alla Trash of The Pops 2000-2009, dal “tutto italiano” al rock. Cristina D'Avena ha iniziato la sua carriera musicale a 3 anni e mezzo allo Zecchino d'Oro, cantando "Il valzer del moscerino". Dopo un periodo all'Antoniano, nel 1981 incide la sua prima sigla per cartoni animati, "Bambino Pinocchio".

Negli anni '80 e '90, diventa famosa per le sigle di cartoni come "Kiss me Licia" e partecipa a programmi TV come "Bim bum bam" e "Love Me Licia". Successivamente, conduce programmi televisivi e radiofonici per Mediaset e Rai. Nel 2008 debutta come scrittrice per bambini e continua a tenere concerti. Nel 2017 passa alla Warner Music Italy, pubblicando "Duets - Tutti cantano Cristina", che la porta nella top 20 degli album più venduti in Italia. Nel 2021 e 2022 lavora come conduttrice radiofonica. Cristina ha all'attivo più di 300 pubblicazioni e 700 brani, di cui 400 sigle di cartoni animati. La serata evento, adatta a tutte le età, è organizzata da VignaPR e Good Vibrations Entertainment in collaborazione con Anubi per Trieste Estate 2024, la rassegna promossa dal Comune di Trieste con PromoTurismoFVG e Trieste Convention and Visitors Bureau. Per info: www.vignapr.it, https://www.good-vibrations. it/