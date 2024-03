Commissario dell'Authority portuale, per Pasino (Lista Russo Punto Franco) "necessaria figura competente"

TRIESTE - "La sensazione che si avverte a Trieste in questo momento è che, dopo aver avuto una presidenza così vigorosa e innovativa, si possa vivere di rendita. Invece la preoccupazione c'è perchè le sfide che si pongono per il nostro porto continuano ad essere estreme". Lo ha detto questa mattina nel corso di una conferenza stampa in piazza Unità per presentare una mozione urgente circa i criteri di nomina del commissariio e del futuro presidente dell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico orientale, il consigliere della Lista Russo Punto Franco, Alberto Pasino. "Quanto accade nel mar Rosso - ha proseguito - penalizza soprattutto il porto di Trieste. Motivo per cui a sostiture D'Agostino occorre che arrivi una persona dotata di esperienza e professionalità comprovata nello specifico settore. E lo dice la legge. Non ci si può permettere commissariamenti e presidenze di ripiego. L'auspicio è che il sindaco faccia sentire con chiarezza la propria voce e che condizioni l'opera del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il presidente della Regione". Sulla possibilità che ci sia la riforma e che arrivi un terzo mandato che potrebbe riportare sui suoi passi D'Agostino, Pasino ha dichiarato di avere "sentito dire da persone ben informate che il progetto di riforma è in altissimo mare perchè non ci sono idee particolarmente chiare a livello governativo. E questo rende ancora più impellente la necessità di avere un commissario particolarmente competente".