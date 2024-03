Post D'Agostino, opposizioni in pressing sul successore: "Si scelga con criterio"

Una conferenza stampa per rimarcare, attraverso l'illustrazione di una mozione urgente, presentata ieri dalla Lista Russo Punto Franco, il necessario e rigoroso rispetto dei criteri di capacità, competenza e qualificazione professionale nella designazione del Commissario prima e del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale poi, all'indomani delle dimissioni di Zeno D'Agostino. L'incontro con la stampa e i cittadini si terrà domani alle 11.30 in piazza Unità davanti al palazzo comunale. La mozione urgente, infatti, impegna il sindaco e la giunta a sollecitare il Governo e, per quanto di competenza, il Presidente della Regione Fvg, a effettuare la scelta del futuro Presidente dell’Authority in conformità ai criteri di comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. "Gli operatori portuali sono preoccupati - così il consigliere comunale della Lista Russo Punto Franco, Alberto Pasino - una preoccupazione che si respira in tutta la città, anche per le questioni geopolitiche in essere che coinvolgono i traffici marittimi. Possiamo essere certi che il governo e la Regione cercheranno di nominare una persona adatta a ricoprire il ruolo di guida dello scalo. D'Agostino è stato protagonista di una trasformazione del porto che però non è completa. Ha saputo gestire due crisi importanti, la pandemia e i rapporti con la Cina, prima con la firma del memorandum e poi con la successiva cancellazione. Occorre proseguire su questa strada".