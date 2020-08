Lubiana, da domani la Croazia entra nella "lista rossa"

Da domani la Croazia entrerà nella "lista rossa" dei Paesi a rischio. La delibera verrà pubblicata sulla gazzetta ufficiale domani, 20 agosto. Lo ha dichiarato Jelko Kacin e la notizia è stata riportata da Lavoce.hr. Secondo quanto dichiarato dal portavoce del governo sloveno per la pandemia, la situazione è drammatica e, dai dati croati, sono circa 160.000 gli sloveni che dovranno tornare in patria. Intanto, sempre domani, Lubiana definirà il termine per il rientro dei cittadini sloveni dalla Croazia. Il portavoce ha anche fatto presente che, da venerdì, coloro che si recheranno in vacanza in Croazia, al loro rientro, dovranno sottostare alla quarantena di 14 giorni. Niente dovrebbe cambiare per i cittadini croati in transito attraverso la Slovenia.

