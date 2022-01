Croazia, dal 5 settembre doppi prezzi esposti in kune e in euro

Dal 1° gennaio 2023 l'euro sarà la moneta della Croazia. Lo ha annunciato oggi il premier Andrej Plenkovi?, che ha presentato, assieme al ministro delle Finanze Zdravko Mari? e il ministro dell’Economia e dello Sviluppo sostenibile, Tomislav ?ori?, la proposta di legge sull’introduzione dell’euro quale valuta ufficiale della Repubblica di Croazia, nonché gli indirizzi programmatici per l’armonizzazione dell’economia nel processo di sostituzione della kuna croata con la moneta unica europea. Lo ha riportato Lavoce.hr

A partire dal 5 settembre 2022, ci sarà inoltre la doppia esposizione dei prezzi: in kune e in euro. Un modo per dar tempo ai cittadini di abituarsi alla nuova valuta. Plenkovi? ha anche annunciato che con l'adozione della moneta unica tutte le kune depositate in banca saranno trasformate in euro.