Croazia, da domani doppi prezzi esposti in kune e in euro

In vista dell’adozione della moneta unica europea prevista per il primo gennaio 2023 , da domani, 5 settembre, in Croazia sarà obbligatorio esporre i prezzi sia in kune che in euro. Come riportato da Lavoce.hr, i commercianti dovranno applicare esclusivamente il cambio ufficiale stabilito lo scorso luglio, ovvero 1 euro = 7,53450 kune. I clienti potranno notificare eventuali incongruenze all’Ispettorato statale, alla Banca centrale croata, alla Hanfa (Agenzia croata per la vigilanza sui servizi finanziari) o ad altri organi di vigilanza.