La Croazia dice addio alle restrizioni: via mascherine e green pass

La Croazia scrive la parola fine alle misure epidemiologiche. A partire da oggi, sabato 9 aprile, le restrizioni anti Covid sono state revocate. Addio quindi al Green pass e alle mascherine nei posti al chiuso. L'obbligo, ha spiegato il capo dell’unità di crisi della Protezione civile nazionale, Davor Bozinovic, resterà in vigore solo nel sistema sanitario e nell'ambito dell'assistenza sociale, anche se, per quel che concerne la certificazione verde, "la decisione spetta ai responsabili dei due settori". Sul fronte confini, Bozinovic ha spiegato che con l'abolizione delle misure, per i cittadini europei decade anche l'obbligo di esibire il certificato verde.