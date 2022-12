Mondiali, la Croazia conquista il terzo posto: grande festa dei tifosi | Video

Si conclude 2-1 la partita tra Croazia e Marocco. Festeggiamenti in tutto il Paese

Terzo posto per la Croazia ai Mondiali in Qatar. La squadra dei Vatreni conquista il podio per la seconda volta consecutiva dopo essere stata vicecampione nel 2018.

La partita è iniziata con un primo vantaggio della Croazia grazie al preciso colpo di testa di Gvardiol. Subito dopo un valido Marocco ha pareggiato con un gol dello stopper Dari. La partita è proseguita a ondate, con attacchi del Marocco e contropiedi della Croazia, alcune occasioni da rete per entrambe le squadre (la più importante è stata sprecata da En-Nesyri) e il bel gol di Orsic, che ha segnato alla fine del primo tempo. Il Marocco ha cercato di reagire per tutta la ripresa, mettendo anima e cuore, ma la Croazia è riuscita a resistere, conquistando un altro risultato straordinario.

Nonostante abbia meno di 4 milioni di abitanti, la Croazia è riuscita a creare una squadra di calcio capace di raggiungere il terzo posto in questa edizione dei Mondiali, la finale nel 2018 e il terzo posto nella prima edizione dei Mondiali dopo la dissoluzione della Jugoslavia nel 1998. Grandi festeggiamenti in tutto il paese. I croati hanno celebrato i Vatreni tra cori e fumogeni. Domani è previsto l'arrivo della Nazionale a Zagabria.

Reti: nel pt 7' Gvardiol, 9' Dari e 42' Orsic

Recupero: 2' e 6'

Note: spettatori 43.000