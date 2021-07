La Croazia sfonda il muro del milione di turisti

Sono 1.006.000 i turisti (866mila stranieri e 140 mila nazionali) che attualmente soggiornano in Croazia. Lo dice il sistema eVisitors che registra gli ingressi e le presenze nelle località di villeggiatura croata. I dati sono stati riportati da Lavoce.hr. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Turismo la destinazione favorita dai vacanzieri è l'Istria con be, 273 mila turisti. Seguono la Regione spalatino-dalmata (191.000) e il Quarnero (187.000). Subito dopo troviamo la Regione di Zara (168.000), seguita da quella di Sebenico e Knin (77.000) e dalla Contea di Ragusa (Dubrovnik) e della Narenta (62.000).

Il ministro del Turismo, Nikolina Brnjac, ricordando che siamo ancora in periodo di pandemia, ha sottolineato che "sono 220 mila i vileggianti in più rispetto alla stessa data del precedente anno". Brnjac ha quindi invitato la nazione a comportarsi in modo responsabile " affinché la stagione turistica duri quanto più a lungo”.