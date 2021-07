Esodo di fine luglio, al confine tra Slovenia e Croazia decine di km di coda

Le lunghissime code si sono formate sia al valico di Rupa che Pasjak, alle spalle di Fiume. Le segnalazioni via social

Sono letteralmente intrappolati in code che definire chilometriche sarebbe un eufemismo. Ai valichi confinari di Rupa e Pasjak (tra Slovenia e Croazia) centinaia di vacanzieri diretti verso le spiagge della Dalmazia sono bloccati da ore a causa del grande esodo estivo. Già ieri 29 luglio alla frontiera si erano formate lunghe code di automobilisti, tra i quali molti italiani e molti tedeschi. Domenica inizia il mese di agosto e moltissimi turisti si stanno mettendo in viaggio per raggiungere le isole dell'Adriatico orientale.