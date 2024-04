Croce Rossa Fvg: "Negli ultimi anni più povertà autoctona e dipendenze"

TRIESTE - “Negli ultimi anni, in particolare dalla pandemia in poi, in Fvg sono aumentate le casistiche di povertà autoctona e le difficoltà di superamento delle dipendenze da ludopatia, alcolismo e fenomeni già esistenti, ma che si sono radicati in maniera endemica sul territorio”. Lo ha dichiarato la presidente del Comitato regionale della Croce Rossa Italiana Milena Maria Cisilino a margine della presentazione della rinnovata sede del Comitato in piazza Sansovino a Trieste. Presente all’incontro anche il presidente nazionale della Cri Rosario Velastro, che visiterà in seguito anche le altre sedi regionali. Hanno presenziato all’incontro anche l’assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Russo e il vicesindaco di Trieste Serena Tonel.

La presidente regionale della Cri ha illustrato altre peculiarità del territorio, rilevate nell’attività dei volontari: “Ci siamo adattati anche ad affrontare strategie di inclusione ai nuovi fenomeni migratori, pensiamo allo sfollamento della popolazione ucraina verso i nostri confini, e ci siamo anche proiettati verso le attività internazionali a seguito della proiezione del comitato nazionale”.

La nuova sede del Comitato Regionale, inaugurata oggi, si accompagna alla realizzazione di nuove attività: un laboratorio di analisi regionale, il potenziamento della rete degli ambulatori per la medicina sociale in tutte le sedi del Fvg per far fronte alle fragilità ed è stata inoltre potenziata la struttura dei soccorsi speciali (quelli per il bio contenimento, soccorsi cinofili, per il salvamento in mare e per la ricerca ai dispersi). E’ stata inoltre rinnovata la rete radio regionale con una sistematizzazione di 11 nuovi ponti. Questo, ha spiegato Cisilino, “garantisce un’autonomia completa al sistema delle risposte alle emergenze del Fvg, qualora ci fossero calamità o eventi acuti sia sul territorio che su quelli vicini”.

La presenza dei volontari in Cri, ha poi evidenziato la presidente regionale, è costante, con un picco di volontariato temporaneo subito dopo il periodo pandemico. “E’ un volontariato che tiene, dura nel tempo e lascia il segno - ha concluso la presidente -. Molti arrivano nella croce rossa negli anni della loro crescita formativa e dopodiché, per attività lavorative o eventi di vita, si allontanano temporaneamente, ma abbiamo ormai confermato nella ricerca statistica anche il volontario di ritorno che, dopo una decina d’anni, stabilizzato nella vita personale, ritorna con nuovo impegno e costanza e rimane per lungo tempo in associazione”.

Sostegno alla Cri da parte dell'assessore Roberti: "Senza la

Protezione civile, senza la Croce Rossa e senza le centinaia di

altre associazioni di volontariato che si sono messe con spirito

di solidarietà e abnegazione a servizio delle comunità, sarebbe

stato impossibile affrontare le emergenze degli ultimi anni".