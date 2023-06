La Croce Rossa vende tre immobili a Trieste per investire nella bassa friulana

TRIESTE - La Croce Rossa del Fvg ha messo in vendita alcuni immobili a Trieste per reinvestire i proventi in un nuovo centro regionale nella bassa friulana con uno spazio dedicato alla formazione. Come riportato da Telefriuli si tratta di un palazzo in via Ghiberti e uno in via Udine, più un magazzino in via Caccia. Come si può vedere sul sito nazionale, per via Ghiberti e via Udine si prevede una manifestazione di interesse non inferiore a 1,6 milioni, mentre per via Caccia 97mila euro. Il nuovo centro regionale, ha spiegato la presidente della Croce Rossa del Fvg Milena Cisilin, "sarà un punto di grande viabilità e agio per il raggiungimento di tutte le unità territoriali della Cri, per strutturare al meglio il magazzino di protezione civile e le strutture correlate e il centro di formazione regionale". L'obbiettivo è quello di "ottimizzare tutte le strutture che rispondono all'emergenza, mezzi destinati ai soccorsi speciali, moduli di alloggio per la popolazione, strutture per l'allestimento di cucine da campo, oltre che l'autoparco dei i mezzi del comitato regionale", ha concluso la presidente.